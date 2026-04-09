رئيس الوزراء اللبناني يوجه "فوراً" ببسط السيطرة الامنية وحصر السلاح بيد الدولة في بيروت

جددت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس، إدانتها للهجمات الإسرائيلية العنيفة الذي شنتها على أحياء سكنية في العاصمة بيروت وأسفرت عن سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح في حصيلة هي "الأثقل" منذ بدء المعارك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ مطلع شهر آذار/مارس الماضي.

ووجّه رئيس الوزراء اللبناني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الثقافة اللبناني بول مرقص، بالمباشرة "الفورية" في بسط السيطرة على بيروت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية والقانونية بهدف تفادي تكرار الاستهدافات الإسرائيلية على العاصمة.

من جهته أوضح مرقص خلال المؤتمر، أن الحكومة "مصممة" على بسط سيطرتها الكاملة على بيروت، وقد بادرت إلى ذلك من خلال نشر قطعات الجيش إلا أن هذا غير كافٍ، ويجب نشر القوات الأمنية كافة.

وعن حصيلة الغارات الجوية التي نفذتها اسرائيل مؤخراً أفاد وزير الثقافة اللبناني، بأنها ارتفعت لتبلغ 203 قتلى، و33 مفقوداً، وأكثر من 1200 جريح.

وفيما يتعلق بمسار المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران واقحام لبنان فيها بهدف شمولها بوقف إطلاق النار، شدد مرقص على أنه "يجب أن تمسك الحكومة اللبنانية بزمام التفاوض وهي قادرة على القيام بهذه المهمة"، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.