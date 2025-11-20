رئيس الوزراء اللبناني يجدد استعداد بلاده للتفاوض مع إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

جدّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الخميس، تأكيده استعداد بلاده للتفاوض مع إسرائيل، مشدداً على أن لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة.

وقال سلام، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل، وسنطلب دعماً أميركيا لفتح مسار تفاوضي".

وكرّر رئيس الوزراء اللبناني، عرض بلاده السابق بشأن الاستعداد للتفاوض مع إسرائيل، قائلاً إن "هذه ليست المرة الأولى التي نتفاوض فيها مع الإسرائيليين، فقد شرعنا قبل نحو عامين في مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، ونحو مستعدون للانخراط مجدّداً في جهود مماثلة".

وأبدى سلام، استغرابه من موقف المسؤولين في تل أبيب، مشيراً إلى أنه "أمرٌ مُحيّرٌ بالنسبة لي أنهم يطلبون مفاوضات، وعندما نظهر استعدادنا، لا يوافقون على اللقاء"، وأوضح أنه سيناقش هذا الأمر مع الأميركيين.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد في وقت سابق، أن لا خيار أمام بلاده سوى التفاوض، لتجنب التعرض لهجمات إسرائيلية جديدة.