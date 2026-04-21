رئيس المنافذ السورية يؤكد تعزيز العمل في "سيمالكا" مع إقليم كوردستان

شفق نيوز- دمشق

أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز العمل ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأقسام العاملة في منفذ "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها بدوي في المنفذ، برفقة المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، إلى جانب وفد من الإدارة المركزية للهيئة، للاطلاع على واقع العمل وسير الإجراءات التشغيلية.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة السورية للمنافذ الحدودية، مازن علوش، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد اطّلع خلال الجولة على جاهزية البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة، وآليات استقبال المسافرين وتنظيم الحركة التجارية.

وأضاف أن الوفد استمع إلى شرح من إدارة المنفذ بشأن أبرز التحديات وسبل معالجتها، وخطط تطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار علوش إلى أن رئيس الهيئة شدد على أهمية رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتجار، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة التشغيلية.

وسبقت زيارة منفذ سيمالكا عملية الافتتاح الرسمي لمنفذ اليعربية/ربيعة الحدودي مع العراق، بما يتيح استئناف حركة العبور وتنشيط النشاط الاقتصادي بين الجانبين.