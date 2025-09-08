رئيس الطاقة الذرية: تقدم في المحادثات مع إيران حول استئناف التفتيش

شفق نيوز- فيينا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، يوم الاثنين، أن المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما، لكنه حذّر من أن الوقت يوشك على النفاد، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.

وقال غروسي، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة المكوّن من 35 دولة، إن "النقاشات شهدت بالفعل خطوات إيجابية"، معبّرًا عن ثقته في "إمكانية تحقيق نتيجة ناجحة قريبا، لكنه شدد على أن "الوقت لا يزال متاحا، لكنه محدود"، وفقا لبيان رسمي من الوكالة.

وكان السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، أعلن أمس الأحد، عن عقد الجولة الثالثة من المفاوضات الفنية بين طهران والوكالة في فيينا، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأوضح أن "الجولة الجديدة من المحادثات تناولت آلية تنفيذ التزامات الضمانات في ظل الوضع الجديد بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وبناء على قرار مجلس الشورى الإسلامي"، مشيرا إلى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول بنود نص التوجيهات"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، أن إيران "زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%"، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو/حزيران الماضي".

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام غربية، إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلو غرام حتى تاريخ 13 حزيران/يونيو".

ووفقا لتعريف الوكالة، فإن 125" كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كافية نظريا لإنتاج قنبلة نووية واحدة في حال زيادة نسبة التخصيب".