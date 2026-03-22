رئيس الحكومة اللبنانية: لن نتراجع عن حصر السلاح ولا اخضع لـ"ابتزاز" حزب الله

شفق نيوز- بيروت

اكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، يوم الاحد، عدم التراجع عن ملف حصر السلاح، فيما شدد على انه لن يخضع لـ"ابتزاز" حزب الله.

وقال سلام في مقابلة تلفزيونية: أبلغت قائد الجيش والحكومة رفضي الرضوخ لابتزاز حزب الله.

وأضاف "لم يحصل صراخ ولا أي احتكاك مع قائد الجيش، وأن البيان المنسوب لضباط في الجيش تفق خلفه "غرف سوداء".

وتابع: مبادرة التفاوض مع إسرائيل لاتزال قائمة من قبلنا، ولا جدول أعمال بعد للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

وأشار إلى انه أسقطنا مفهوم "حظر التفاوض" مع إسرائيل، وحصر السلاح أصبح اليوم أكثر إلحاحا بعد كلفة "حرب الإسناد".

وشدد على: لن تخيفنا تهديدات حزب الله، وتهديده هدفه منعنا من السؤال عن الأسباب التي نعيشها، ولن نتراجع عن قرارات الحكومة بحصر السلاح.

واستطرد: صواريخ حزب الله إضافة إلى أضرارها الكثيرة هددت مصداقية الحكومة، والبيان الوزاري الذي أكد على حصر السلاح أخذ ثقة حزب الله.

ولفت إلى أن: كل صاروخ من صواريخ حزب الله الـ6 كان ثمنه 10 آلاف نازح لبناني، وتمنينا أن يتحلى من أدخلنا بالحرب بالعقلانية قبل أن يغامر مجددا.