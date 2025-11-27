رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحمِ قادة الحزب ولا لبنان

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، يوم الخميس، أن سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم قادة الحزب ولا لبنان.

وقال سلام في كلمة له: "سلاح حزب الله لا يردع ولا يحمى ولا ينصر غزة، ولم يحم لا قادة الحزب ولا اللبنانيين".

وأضاف أن "سلاح حزب الله لم يمنع الاعتداءات"، مبينا "متأخّرون في مسألة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة".

ولفت إلى أن "مبدأ احتواء السلاح، يعني منع نقله واستخدامه، وفي شمال الليطاني يجب أن يطبّق هذا المبدأ".

وشدد على "يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية من جنوب الليطاني، وأن المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح تشمل جنوب الليطاني".

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام".