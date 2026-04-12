رئيس الحكومة اللبنانية: الجنوب ليس وحيداً والرهان على الدعم الخارجي "خطأ"

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الأحد، أهمية تعزيز وحدة الصف الداخلي، مشدداً على أن المرحلة تتطلب التكاتف بين اللبنانيين.

وقال سلام، في تصريحات صحفية، إن "المطلوب أن نقف جميعاً مع بعضنا، وليس في وجه بعضنا البعض"، داعياً إلى "منع الفتنة والابتعاد عن التهويل بخطر الحرب الأهلية".

وأضاف أن "كل من لجأ إلى دعم خارجي قد أخطأ، ووجد نفسه أسير لعبة أكبر منه"، مؤكداً أن "الجنوب لن يُترك مرة أخرى وحيدًا في مواجهة الخراب والدمار".

وأشار سلام، إلى أن "حمايته لا تتحقق إلا من خلال قيام دولة واحدة قوية وعادلة"، مضيفاً أن "البعض أخطأ حين اعتقد أن بالإمكان تحويل ضعف لبنان إلى قوة".

وختم حديثه بالقول إن "وحدة الدولة ومؤسساتها تبقى الأساس في مواجهة التحديات".

وأفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، أجروا زيارة تفقدية إلى القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان.

فيما أكد نتنياهو، أنه جرى تغيير الشرق الأوسط وإحباط أي اجتياح من لبنان، على حد قوله.