رئيس الحرس الثوري: إيران في حرب واسعة النطاق

شفق نيوز/ قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، يوم الأحد، إن بلاده تشارك في "حرب واسعة النطاق" على الجبهات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكنها "ما تزال هادئة ومستقرة داخلياً".

وذكر سلامي، متحدثا في حفل تكريم قدامى المحاربين في الحرب الإيرانية العراقية في محافظة غرب أذربيجان: "على الرغم من أن إيران تواجه تحالفاً عالمياً قوياً من الأعداء، إلا أنها لا تزال تعمل بشكل طبيعي في الداخل.

وأضاف: "نحن في حرب كاملة، ولكن لا شيء يبدو حربيا"، لافتاً إلى أن "ساحات المعركة نشطة، لكن البلاد في سلام".

وزاد بالقول: "ترى انتشار العدو، وتسمع خطابه، وتشعر بضغطه السياسي، لكن الغموض يكمن في كيف تقف هذه الأمة ثابتة وكريمة تحت مثل هذا الضغط الشديد".

وواصل سلامي حديثه بالقول: "تعمل جميع أجزاء النظام بشكل طبيعي، بينما نحن في حرب واسعة النطاق.. لا يوجد قلق بين الناس.. هذا أمر استثنائي وغير مسبوق".