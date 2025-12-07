رئيس البرلمان الإيراني يحذر الخليج: لن نتنازل عن الجزر الثلاث

شفق نيوز- طهران

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، أن اختباراً صاروخياً ناجحاً بمدى يزيد عن طول الخليج كان "مسرًّا جدًا للشعب الإيراني".

وأكد قاليباف، في كلمة له أمام البرلمان، نقلته اليوم الاحد، وكالة "تسنيم الايرانية" أن الصواريخ المستخدمة أصابت أهدافها بدقة عالية خلال التمرين البحري الكبير للقوة البحرية للحرس الثوري في الخليج.

وأشاد قالیباف بالإنجاز، واصفًا إياه نتيجة جهود النخب الإيرانية، ومثمّنًا كفاءة وبسالة القوة البحرية للحرس الثوري في تنفيذ التمرين.

وفي خطابه أيضاً، أدان بشدة ما وصفها الادعاءات الأخيرة الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي حول جزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، واصفاً إياها بأنها "مزاعم مضحكة وغير مستندة إلى أي أساس".

وحذر دول الجوار، من "اختبار إرادة الشعب الإيراني في الدفاع عن أراضيه وجزره".

وفي ختام القمة الخليجية التي عقدت الأسبوع الماضي، أكّد المجلس الأعلى على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث "المحتلة" طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، وفق البيان الذي اعتبر أي إجراءات أو مزاعم إيرانية بشأنها باطلة ولاغية.

وجرى خلال القمة، بحسب البيان، استنكار التصعيد الإيراني، بما في ذلك بناء منشآت سكنية، المناورات العسكرية، وزيارات المسؤولين الإيرانيين للجزر المحتلة، داعياً إيران إلى الاستجابة للمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية القضية سلمياً.