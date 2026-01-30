رئيسا الإمارات وإيران يشددان على الحلول الدبلوماسية وأمن المنطقة

شفق نيوز- أبو ظبي

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ورئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، يوم الجمعة، أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد بن زايد مع بزشكيان لبحث علاقات البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما، بحسب بيان نقلته "وام".

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد بن زايد في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي هذا الاتصال بعد يوم من لقاء محمد بن زايد مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في موسكو، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية المرتبطة بإيران، فيما تزامن ذلك مع زيارة بزشكیان إلى العاصمة الروسية في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات بين طهران وواشنطن، ووسط تهديدات متبادلة وسعي إقليمي ودولي للوساطة في الأزمة.