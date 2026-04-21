رويترز: 3 سفن فقط عبرت هرمز خلال 24 ساعة الماضية

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، بعبور 3 سفن فقط مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوكالة، أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز بقيت متوقفة إلى حد كبير اليوم.

وابحرت ناقلة المنتجات Ean Spir عبر هرمز اليوم، بعد رسوها في ميناء عراقي، وذلك وفقاً لبيانات تتبع السفن على منصة MarineTraffic.

كما عبرت سفينة الشحن Lianstar المضيق من ميناء إيراني، حسبما أظهرت البيانات.

وعبرت ناقلة الغاز البترولي المسال Meda المضيق يوم أمس الاثنين، في محاولتها الثانية لمغادرة الخليج بعد أن عادت أدراجها سابقاً، وفقاً لتحليل الأقمار الصناعية من متخصصي تحليل البيانات SynMax.

وتمثل السفن الثلاث جزءاً صغيراً من 140 سفينة كانت تبحر يومياً قبل أن تبدأ الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأعلن رئيس المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز أن المنظمة تعمل على إعداد خطة لإجلاء مئات السفن العالقة في منطقة الخليج مع تصاعد التوترات الإقليمية، مشيراً إلى أن التنفيذ مرهون بظهور مؤشرات واضحة على خفض التصعيد، وسط استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اعتراض ناقلة النفط "إم تي تيفاني" المدرجة ضمن قوائم العقوبات خلال عملية بحرية في نطاق مسؤولية القيادة الأميركية بالمحيطين الهندي والهادئ، مؤكدة استمرارها في ملاحقة السفن الخاضعة للعقوبات والتي تقدم دعماً مادياً لإيران.