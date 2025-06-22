رويترز: إيران نقلت اليورانيوم المخصب من فوردو قبل الهجوم الأمريكي

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدر إيراني، اليوم الأحد، بنقل اليورانيوم عالي التخصيب من منشآة فوردو قبل قصفها.

وقال المصدر للوكالة، إن "معظم اليورانيوم عالي التخصيب بفوردو، نقل إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأمريكي".

وأضاف: "كما تم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، بأن قوات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في “هجوم ناجح للغاية”، مضيفا أن منشأة فوردو، درة تاج برنامج طهران النووي، قد دمرت.

وشنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية إيرانية منذ بداية حملتها الجوية على إيران في 13 حزيران/ يونيو، بما في ذلك قصف منشأة نطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وخنداب، وهو مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل قيد الإنشاء.