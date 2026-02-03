رويترز: إيران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر دبلوماسي إيراني، إن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية.

وأضاف المصدر أن إيران "لا متفائلة ولا متشائمة" حيال المحادثات المرتقبة في إسطنبول مع الولايات المتحدة.

وتعد الحكومة الإيرانية، برنامجها للصواريخ الباليستية عنصرًا أساسيًا في قدراتها الدفاعية.

وفي وقت سابق صرح مسؤول إقليمي بأن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول، هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفًا أنه تم توجيه الدعوة أيضًا إلى مجموعة من القوى بالمنطقة للمشاركة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد كلّف وزير خارجيته عباس عراقجي بتمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعواقب "سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأرسلت واشنطن حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط عقب رد السلطات الإيرانية العنيف على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بلغت ذروتها الشهر الماضي.

وقال الرئيس الأميركي إنه لا يزال يأمل في أن تتوصل واشنطن إلى حل تفاوضي مع إيران، لكنه حذر من حدوث "أمور سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.