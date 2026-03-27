رويترز: إيران لم تقرر الرد على مقترح ترمب بسبب الهجمات الأخيرة

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، بأن إيران لم تقرر بعد الرد على المقترح الأميركي للسلام، بسبب الهجمات المستمرة عليها من قبل أميركا وإسرائيل.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني رفيع قوله: "كان من المتوقع تسليم رد إيران على المقترح الأميركي اليوم الجمعة أو يوم غد السبت".

وأضاف المسؤول الإيراني: "لم نقرر بعد الرد على الاقتراح الأميركي بسبب الهجمات"، مبينا أن "الهجمات على إيران تزامنا مع المحادثات أمر غير مقبول".

وكانت وسائل إعلام أميركية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تترقب تسلم الرد الإيراني على مقترح السلام المكون من 15 نقطة، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 28 يوماً.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مصادر أن الرد الإيراني على المقترح الأميركي يُعد خطوة حاسمة في مسار المفاوضات الجارية في الوقت الحالي.

كما ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن من المتوقع أن يتوافر في وقت لاحق من اليوم الجمعة رد من إيران على مقترح السلام الأميركي.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.