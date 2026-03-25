رويترز: إيران ربطت إنهاء الحرب بوقف الهجوم على حزب الله

شفق نيوز- طهران

كشفت وكالة رويترز، مساء الأربعاء، أن طهران ربطت إنهاء الحرب بوقف الهجوم على حزب الله.

وأضافت: إيران أبلغت وسطاء بضرورة إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أمريكا وإسرائيل.

وبينت أيضا، نقلا عن مصدر مطلع على الاستراتيجية الإسرائيلية: هجمات إسرائيل على حزب الله ستستمر غالبا بعد الحرب مع إيران.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حزب الله تلقى ضمانات إيرانية بشأن إدراجه في أي اتفاق أوسع.

كما أكد مسؤول في الإدارة الأميركية: إنهاء أنشطة وكلاء إيران ونزع سلاح حزب الله أمر حاسم لضمان استقرار لبنان والمنطقة.

يشار إلى أن مسؤولا إيرانيا، أكد مساء اليوم الأربعاء، إن رد ⁠بلاده الأولي على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب ليس "إيجابياً"، إلا أن طهران لا ‌تزال ⁠تدرس المقترح، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح المسؤول أن الرد الإيراني الأولي ⁠سُلم إلى باكستان ليتم إبلاغه ⁠إلى واشنطن.

وأعلنت طهران، يوم الأربعاء، رفضها لمقترحات أميركية وصفتها بـ"الزيادة في المطالب" لإنهاء النزاع العسكري القائم، مؤكدة أن قرار وقف الحرب بيد القيادة الإيرانية وحدها.

ورهنت طهران أي وقف لإطلاق النار أو العودة لطاولة المفاوضات بتحقيق قائمة من خمسة شروط أبرزها إنهاء أعمال العدوان والاغتيالات في الجبهات كافة، ودفع تعويضات مالية عن أضرار الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.