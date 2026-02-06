رويترز: إيران تعتقد أن أميركا أبدت مرونة وتفهم تجاه مطالبها

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الجمعة، بأن إيران تعتقد أن أميركا أبدت مرونة تجاه مطالبها، وذلك بعد إجراء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في العاصمة العُمانية مسقط بشأن برنامج طهران النووي.

وذكرت الوكالة نقلاً عن دبلوماسي إقليمي أن "طهران تعتقد أن المفاوضين الأميركيين بدوا متفهمين لموقف إيران من التخصيب"، لافتاً إلى أن "طهران تصر على (حقها في تخصيب اليورانيوم) خلال المحادثات مع أميركا".

وأوضح الدبلوماسي الإقليمي الذي لم تسمه الوكالة أن "طهران استبعدت وقف تخصيب اليورانيوم لكنها أبدت استعدادها لمناقشة (مستوى ونقاء) التخصيب أو تشكيل اتحاد إقليمي".

وأكد الدبلوماسي أن "محادثات مسقط اليوم لم تتطرق إلى قدرات طهران الصاروخية".

واختتمت في العاصمة العمانية مسقط، جولة المفاوضات النووية الأولى والثانية بين وفدي الولايات المتحدة برئاسة المبعوث ستيف ويتكوف، وإيران برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وسط تقييمات تشير إلى وجود تفاهم على استئنافها خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، عقب انتهاء المفاوضات، إن المحادثات مع الولايات المتحدة شهدت الإشارة إلى مصالح طهران وحقوق الشعب الإيراني وكانت الأجواء إيجابية وهناك اتفاق على استمرارها، وفق إطار أوضح للتفاوض، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود "حالة من عدم الثقة بين وفدي التفاوض" نظراً لكون المفاوضات ما تزال في بدايتها.

ورحبت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، بالمفاوضات التي جرت بيت إيران والولايات المتحدة، والتي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، معتبرة إياها خطوة إيجابية باتجاه خفض التصعيد وتعزيز فرص الحوار.