رويترز: إيران ترفض هدنة مؤقتة وتضع شروطاً لسلام دائم مع أميركا

شفق نيوز- طهران

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إيراني، يوم الثلاثاء، أن طهران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة، محددة شروطاً مسبقة لإجراء محادثات بشأن سلام دائم.

وأوضح أن "الشروط المسبقة تشمل وقفاً فورياً للضربات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن الأضرار".

وأضاف أن "طهران تطالب، بموجب أي اتفاق سلام دائم، بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز"، مبيناً أن "الرسوم ستعتمد على نوع السفينة وحمولتها والظروف القائمة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس لجنة الاستخبارات عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ النائب الجمهوري توم كوتون مغادرة عسكريين أميركيين من لواء متخصص في إطلاق الصواريخ إلى الشرق الأوسط.

ويتزامن ذلك مع اقتراب نهاية مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج الطاقة عالمياً، وسط تحذير ترمب قائلاً: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل (الثلاثاء)، أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".