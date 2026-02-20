رويترز: واشنطن تدرس استهداف قادة إيرانيين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، يوم الجمعة، أن الخيارات العسكرية المطروحة لدى واشنطن بشأن إيران لا تقتصر على استهداف منشآت نووية أو مواقع عسكرية، بل قد تشمل توجيه ضربات إلى قادة إيرانيين بعينهم في حال صدور قرار بالهجوم.

وبحسب رويترز، فإن الخطط التي يجري بحثها داخل الإدارة الأميركية تتضمن سيناريوهات تصعيدية، في ظل استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع الإشارة إلى أن أي عملية عسكرية محتملة قد تكون واسعة وتمتد لفترة زمنية غير قصيرة.

وأوضح المسؤولون، أن استهداف شخصيات قيادية يُعد من بين الخيارات المطروحة، لكنه يرتبط بحسابات استخبارية وسياسية معقدة، نظراً لحساسية التداعيات الإقليمية والدولية لمثل هذا التحرك.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من البيت الأبيض أو إيران بشأن ما ورد في تقرير رويترز، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية بالتوازي مع الاستعدادات العسكرية، وسط حالة الترقب التي تخيم على المشهد بين واشنطن وطهران.