رويترز: نحو 5 آلاف إيراني قتلوا خلال الاحتجاجات

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، بينهم نحو 500 عنصر أمن، خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران، منذ أواخر شهر كانون الأول 2025.

ويأتي ذلك، طبقاً لتقارير إسرائيلية أفادت قبل أيام، بأن "الموساد أبلغ الولايات المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 5000 إيراني في الاحتجاجات، لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية مصدومة من حجم عمليات القتل.

وكانت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية، قد أفادت يوم الأحد، بأن المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع.

ويأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على استعادة النظام بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي اندلعت بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أعمال عنف.

ومع تكرار الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل، فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع خدمة الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية.

واتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، الولايات المتحدة بالتخطيط للاضطرابات بهدف "ابتلاع إيران"، وقال إن بلاده قد "أخمدت الفتنة".