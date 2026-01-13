رويترز: نحو ألفي قتيل في الاحتجاجات بإيران ودعوات لتحرك عاجل

شفق نيوز- طهران

قال مسؤول إيراني، لوكالة رويترز، يوم الثلاثاء، بأن نحو ألفي قتيل سقطوا خلال الاحتجاجات في إيران، محملا من وصفهم بـ"الإرهابيين" مسؤولية مقتل المدنيين وأفراد الأمن.

في السياق، ذكر نائب في البرلمان الإيراني، لـ"رويترز"، أن الحكومة ستواجه احتجاجات أكبر ما لم تعالج شكاوى الإيرانيين، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من بدء مظاهرات عمت البلاد ومثلت تحديا لشرعية حكم رجال الدين.

وأفاد النائب محمد رضا صباغيان، خلال جلسة للبرلمان: "يجب ألا ننسى نقطة واحدة.. الناس لديهم استياء وعلى المسؤولين في الحكومة والبرلمان حلها، وإلا فإن نفس الأحداث ستتكرر بكثافة أكبر".

وردت الحكومة على موجة الاضطرابات التي اندلعت على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية بحملة قمع، وفق جماعة حقوقية، أكدت أنها أسفرت عن مقتل المئات وإلقاء القبض على الآلاف.