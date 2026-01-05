"رويترز" عن مسؤول إيراني: نخشى أن تكون طهران الضحية التالية لترمب

شفق نيوز- طهران

كشف مسؤول إيراني، يوم الاثنين، عن وجود مخاوف في بلاده، من ان تكون الضحية التالية لترمب.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤول، الذي لم تكشف هويته، إن "المخاوف تتزايد في طهران من أن ترمب أو إسرائيل قد يتخذان إجراءً عسكريا ضد إيران كما فعلوا في يونيو الماضي".

وأضاف "بعض المسؤولين الإيرانيين يخشون من أن تصبح إيران الضحية التالية للسياسة الخارجية العدوانية لترمب، بعد التحرك الأميركي في فنزويلا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد قبل قليل، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأهم هو ضرب إيران لإبعاد اي تهديد نووي، مبيناً إن ‏التداعيات على إيران ستكون خطيرة في حال تعرضنا لاستهداف.