أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: العثور على جثة خامنئي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر، يوم السبت، لمسؤولين أمريكيين أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل في غارة إسرائيلية.

ووفقا لليتر، كما نقل موقع أكسيوس الأميركي، فإن "خامنئي قد مات"، نقلا عن المخابرات الإسرائيلية.

بالمقابل، فإن مدير العلاقات العامة لمكتب خامنئي، قال في تصريحات: في ظلّ الظروف التي يتعرّض فيها العدو الأمريكي–الصهيوني لضرباتٍ قاسية من قبل أبطال القوات المسلحة، لجأ إلى الحرب النفسية. فلنكن جميعًا يقظين تجاه الحرب النفسية التي يشنّها العدو.

وينص الدستور الإيراني على أن يقوم مجلس من رجال الدين باختيار قائد أعلى جديد - لكن الضربات الإسرائيلية استهدفت أيضاً كبار قادة الحرس الثوري الإسلامي والزعماء السياسيين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يقدرون أن وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري كانا أيضاً من بين القتلى في الضربات المستهدفة يوم السبت.

كما أكد مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل استهدفت أبناء خامنئي، لكن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أنهم نجوا من الضربات.

وقد تم تداول اسم مجتبى خامنئي، أحد أبناء المرشد الأعلى، على نطاق واسع كخليفة محتمل لوالده.

وتولى خامنئي السلطة في عام 1989 بعد وفاة مؤسس الثورة آية الله روح الله الخميني.