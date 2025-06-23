رويترز: طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، الثلاثاء، بأن إيران وافقت على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، جرى التوصل إليه بوساطة قطرية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار بعد مكالمة هاتفية أجراها رئيس وزراء قطر مع القيادة الإيرانية"، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء استجابةً لاقتراح أميركي نُقل عبر الوساطة القطرية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطّلع للوكالة أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بأن إسرائيل وافقت أيضاً على المقترح"، مما فتح الطريق أمام تنسيق مشترك لتهدئة الأوضاع.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن "اتفاق كامل" بين إيران وإسرائيل على وقف شامل لإطلاق النار يبدأ خلال ساعات، ويستمر 12 ساعة، على أن يُعلن بعد 24 ساعة نهاية الحرب رسمياً.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانبين الإيراني والإسرائيلي بشأن تفاصيل الاتفاق.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب ضربات أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردّ إيراني بصواريخ على قاعدة العديد في قطر، و12 يوماً من تصعيد عسكري واسع بين طهران وتل أبيب.