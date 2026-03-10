"رويترز": إصابة 150 جندياً أميركياً حتى الآن في الحرب مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الثلاثاء، بإصابة نحو 150 جندياً أميركياً حتى الآن في الحرب مع إيران التي دخلت يومها الحادي عشر.

من جهتها، ذكرت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، أن "حوالي 140 جندياً أميركياً أصيبوا خلال 10 أيام من الحرب مع إيران، والغالبية العظمى من الإصابات كانت طفيفة".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أعلنت أمس الاثنين، وفاة جندي من الحرس الوطني الأميركي في الكويت، في واقعة قالت إنها نجمت عن "حادث" مرتبط بحالة صحية طارئة.

وذكرت القيادة، في تحديث لها، أن الجندي توفي يوم 6 آذار/ مارس الجاري داخل الأراضي الكويتية، إثر تعرضه لحالة صحية طارئة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الوفاة أو طبيعة الحادث.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من بيان مماثل أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية مقتل سابع جندي، بالهجمات الأخيرة على السعودية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.