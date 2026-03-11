"رويترز": إسرائيل متخوفة من عدم سقوط النظام الإيراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل متخوفة من عدم سقوط النظام الإيراني رغم الحرب القائمة على بلادهم، وذلك بسبب عدم انتفاض الشعب حتى الآن.

ونقلت "رويترز"، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن المسؤولين الإسرائيليين أقروا في مناقشات مغلقة بأنه لا يوجد ما يضمن أن الحرب على إيران ستؤدي إلى ⁠انهيار حكومتها، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على انتفاضة للإيرانيين وسط القصف.

ولم يُفصح هذا المسؤول عن الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى تقييم أن انهيار النظام الحاكم في إيران ليس أمرا حتمياً.

مع ذلك، قال مسؤولان إسرائيليان، إنه على الرغم من قول الرئيس الأميركي دونالد ‌ترمب ⁠إن الحرب قد تنتهي قريباً، فإن تقييم إسرائيل هو أن واشنطن ليست قريبة ⁠من إصدار تعليمات بإنهاء الصراع.

وأسفرت حملة القصف الأميركية والإسرائيلية العنيفة عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من كبار القادة العسكريين، وأودت أيضا بحياة مدنيين ودمرت منازل وأبنية عامة، ما أثار غضبا واسعا بين الإيرانيين.

ومع سقوط الصواريخ على طهران وغيرها من المدن، وتهديد السلطات الإيرانية باستخدام القوة المميتة ضد أي شخص يجرؤ على الاحتجاج، من غير المتوقع خروج أي محتجين إلى الشوارع حتى نهاية الحرب.

وفي اليوم الذي شنت فيه إسرائيل حربها الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة، قال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو: " "سيهيئ تعاوننا المشترك الظروف للشعب الإيراني الشجاع ليقرر مصيره بيده".

وأشار نتنياهو تحديداً إلى الأقليات الرئيسية في إيران، وهم الكورد والبلوش والعرب، وذلك وسط تقارير أشارت إلى احتمال دعم الولايات المتحدة أو إسرائيل لانتفاضات هذه الجماعات.

مع ذلك، قال نتنياهو مجدداً، إنه على الرغم من أن طموح إسرائيل هو مساعدة الإيرانيين على "التخلص من نير الاستبداد"، فإن الأمر في النهاية "يعود إليهم"، وهو اعتراف ضمني بأن الانتفاضة لا تبدو وشيكة.

ولم تصدر إسرائيل والولايات المتحدة بياناً مشتركاً علنياً يحدد أهدافاً موحدة وواضحة للحرب، أو يوضح الشروط التي قد تقرران بموجبها وقفها.

وفي سياق متصل نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله، إنه لا يوجد موعد محدد أو معيار واضح لإنهاء الحرب، موضحاً أن الهدف فيها متغير وأن الحديث ليس عن نصر حاسم بالمعنى التقليدي.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن العملية الأميركية ضد إيران لن تنتهي إلا عندما يقرر الرئيس ترمب أن أهدافها قد تحققت، في حين أكد ترمب أن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قراراً مشتركاً بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويوم السبت الماضي رفض ترمب في حديث مع الصحفيين، تحديد موعد نهائي دقيق للعملية ضد إيران، مكتفيا بالقول إنها "ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً.. ستستمر لبعض الوقت".