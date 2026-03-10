رويترز: إسرائيل تتحسب لأمر مفاجئ من ترمب بإنهاء الحرب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على افتراض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يأمر بإنهاء الحرب في أي لحظة، وذلك بحسب ما نقلته عن مصدر مطلع.

وكان ترمب، أعلن أمس الاثنين، أن الحرب الإيرانية قد انتهت تماماً "إلى حد كبير"، لكنه عاد وأكد لاحقاً الاستمرار بشن الهجمات على إيران، فيما طالب القيادة الايرانية بـ"الاستسلام".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران، في إشارة إلى احتمال إجراء تواصل بين الجانبين، وذلك مع دخول الحرب يومها الحادي عشر.