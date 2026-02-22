رويترز: جولة المفاوضات القادمة بين طهران وواشنطن تعقد مطلع آذار

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول إيراني كبير، يوم الأحد، أن واشنطن وطهران ستعقدان جولة مفاوضات جديدة "غير مباشرة" أوائل شهر آذار القادم، مؤكداً وجود إمكانية للتوصل إلى "اتفاق مؤقت".

وقال المسؤول، بحسب رويترز، إن طهران وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة حول نطاق وآلية رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وذكر المسؤول للوكالة: "يجب الاعتراف بحقنا في تخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن طهران قد "تنظر بجدية في مزيج من تصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وتخفيف مستوى نقائه والانضمام لتحالف إقليمي".

وأكد أن "إيران لن تسلم السيطرة على مواردها النفطية والمعدنية لأمريكا"، ونوّه إلى أنه بوسع الشركات الأمريكية دائما المشاركة كمتعاقدين في حقول النفط والغاز الإيرانية.