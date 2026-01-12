رويترز: ترمب يتواصل مع زعماء معارضين إيرانيين

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، بأن الرئيس الاميركي دونالد ترمب أكد أنه على تواصل مع زعماء معارضين إيرانيين، في ظل الاضطرابات المتصاعدة التي تشهدها إيران.

ونقلت الوكالة عن ترمب قوله للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان)، مساء أمس الأحد، إنه يجري اتصالات مع شخصيات من المعارضة الإيرانية، وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الواسعة في البلاد.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قال الرئيس الاميركي إنه يدرس مجموعة من الردود المحتملة على التطورات في إيران، بما في ذلك خيارات عسكرية، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الضخمة التي تعصف بالبلاد.

وفي ظل معارضة إيرانية تعاني التشتت منذ قرابة خمسة عقود من الحكم الإسلامي، برز رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، كأحد الأصوات الداعية إلى تصعيد وتنظيم الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ومن مقر إقامته في الولايات المتحدة، وجّه بهلوي رسائل دعم متكررة للإيرانيين المطالبين بالتغيير، وسط تفاعل متزايد مع دعواته الأخيرة، ما عكس اتساع حضور التيار الملكي في المشهد السياسي.

غير أن مراقبين يرون أن هذا التيار، ورغم تنامي زخمه، ما يزال غير قادر على التحول إلى قوة سياسية فاعلة يمكنها تهديد النظام القائم أو تقديم بديل واضح له.

وفي تصريحات أدلى بها الخميس الماضي، استبعد الرئيس الاميركي أي لقاء قريب مع بهلوي، واصفاً إياه بأنه "شخص لطيف"، إلا أن لقاءه به في الوقت الحالي بصفته رئيساً للولايات المتحدة "قد لا يكون مناسباً".

وأضاف ترمب: "أعتقد أننا يجب أن نترك الأمور تسير، ونرى من سيبرز في النهاية. لست متأكداً أن عقد مثل هذا اللقاء سيكون تصرفاً مناسباً".