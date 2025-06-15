رويترز: ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي

شفق نيوز/ نقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين أمريكيين، يوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقالت الوكالة، إن "مسؤولين أميركيين أفادا، بأن ترامب عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لقتل المرشد الإيراني".

كما نقلت رويترز، عن مسؤولين أمريكيين، أن "الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد خطة إسرائيلية في الأيام الأخيرة لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي".

وأضافت نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "هل قتل الإيرانيون أمريكياً حتى الآن؟ لا. وحتى يفعلوا، لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية".

كما اكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريح صحفي، أنه "لا يوجد أي فيتو أميركي عن طلب إسرائيلي بقتل خامنئي".

وشهدت ظهيرة اليوم الأحد، تصعيدا كبيرا وخطيرا بالصراع بين إسرائيل وإيران، حيث جرى تبادل القصف بشكل محتدم، ما أدى لخسائر بشرية ومادية هائلة.

وكانت وكالة فارس الإيرانية، أفادت بداية، بتعرض مبنى شرطة طهران الكبرى لقصف إسرائيلي، فيما بينت أن إسرائيل بدأت باستهداف المدنيين.

وقالت الوكالة في أخبار عاجلة: "نحن أمام عدوان إسرائيلي جديد ومباشر على المدنيين في العاصمة طهران".

وأضافت "تم سماع دوي أصوات انفجارات في تبريز غرب إيران"، مبينة أن "إسرائيل استهدفت أيضا مبنى سكني قرب شارع كشاورز في طهران".

وأشارت انباء إلى "استهداف إسرائيلي في مدينة آراك".

وقد ذكرت الوكالة أيضا: "إصابة عناصر بالشرطة الإيرانية في مركزهم بطهران باستهداف مسيرة".

كما سقطت صواريخ إسرائيلية، قرب السفارة العراقية في طهران، فضلا عن الشارع الذس يضم مبنى الاستخبارات الإيرانية.

كما تم رصد نزوح مئات الإيرانيين، بعيدا عن المقار العسكرية، حيث اظهرت مقاطع فيديو وجود عدد كبير من السيارات تغادر باتجاه مدن اكثر أمنا.