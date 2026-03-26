رويترز: تدخل باكستاني حال دون استهداف عراقجي وقاليباف

شفق نيوز- اسلام اباد

كشف مسؤول باكستاني، اليوم الخميس، عن تدخل إسلام آباد لدى واشنطن لمنع استهداف مسؤولين إيرانيين بارزين، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على قنوات التواصل السياسي.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" إن إسرائيل حذفت اسمي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من قائمة الاستهداف، بعد طلب باكستان من الولايات المتحدة عدم استهدافهما.

وأضاف: "كان لدى الإسرائيليين إحداثياتهما وكانوا يريدون تصفيتهما، وقلنا للولايات المتحدة إنه إذا جرى القضاء عليهما أيضاً فلن يبقى أحد آخر يمكن التحدث إليه، ولذلك طلبت الولايات المتحدة من الإسرائيليين التراجع".