رويترز: اعتقال أكثر من 500 معارض سياسي في تركيا

شفق نيوز– أنقرة

أظهرت مراجعة أجرتها وكالة "رويترز"، اعتقال السلطات التركية أكثر من 500 شخص من المعارضين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان خلال تسعة أشهر فقط.

فيما يقول أردوغان إن التحقيق يتصدى لما يسميه شبكة فساد تشبه "أخطبوطاً تمتد أذرعه إلى مناطق أخرى داخل تركيا وخارجها".

وبينت مراجعة "رويترز"، اعتقال أكثر من 500 واستجوابهم منذ بدء التحقيق في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بما في ذلك 202 على الأقل منذ الأسبوع الماضي فحسب.

وكشفت المراجعة لأحدث تحقيق عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في 14 مقاطعة من أصل 39 في إسطنبول يديرها حزب العدالة والتنمية.

وينفي جميع رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم 14 رئيس بلدية في السجن وواحد قيد الإقامة الجبرية، التهم المتعلقة بالفساد والرشوة والإرهاب التي ينتظرون قرار المحكمة بشأنها.

يذكر أن التحقيق، الذي بدأ في إسطنبول قبل أن يمتد إلى جميع أنحاء البلاد، لم يستهدف إلا البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وهو حزب مصطفى كمال أتاتورك المؤسس العلماني لتركيا الحديثة.

من جهته، نفى حزب الشعب الجمهوري اتهامات الفساد ووصفها بأنها محاولة مكشوفة للقضاء على بديل ديمقراطي للأتراك، وهو ما تنفيه الحكومة.