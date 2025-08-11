روسيا تعزز قواعدها وتزيد قواتها في مطار سوري

شفق نيوز- سوريا

كشف مصدر مطلع لوسائل إعلام محلية، الإثنين، عن تعزيز القوات الروسية حضورها في مطار القامشلي، عبر سلسلة تحركات ليلية تضمنت مراحل متعددة من التأهيل والتوسيع.

وأوضح المصدر، أن الإجراءات شملت عمليات تأهيل لموقع تمركز طائرات روسية داخل مطار القامشلي، بالإضافة إلى رفع العلم الروسي وتوسيع موقع إقامة الجنود والضباط في مواقع تقع أمام المبنى الرئيسي للمطار،

لكن المصادر، لم تورد مزيدًا من التفاصيل حول أعداد القوات الإضافية، أو نوعية المعدات المنقولة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الروسي أو الجهات المحلية المعنية في المحافظة، بشأن ما ورد في المعلومات.