روسيا تساند إيران: اسرائيل ارتكبت جرائم الاغتيال السياسي

شفق نيوز/ اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، اسرائيل بارتكاب جريمة الاغتيال السياسي باستهدافها كبار القادة العسكريين والإيرانيين، مؤكدا ان موسكو قدمت إلى إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مقترحات لحل الصراع.

وقال لافروف في تصريحات لوسائل اعلام روسية، إن "الإجراءات الإسرائيلية تهدد الأمن العالمي والاقتصاد العالمي، كما أن نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل قد تضرر أيضا".

وأشار إلى أن "الهجمات الجوية الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الأخرى، حيث لا يوجد دليل على أن إيران هاجمت، أو كانت تنوي مهاجمة، إسرائيل"، لافتا الى ان "روسيا قدمت إلى إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مقترحات لحل الصراع".

واوضح لافروف، أن "ردود الفعل كانت إيجابية، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المقترحات فعليا حتى الآن"، معربا عن "تشكيكه في اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وتابع انه "لا ينبغي أن نستخلص استنتاجات سابقة لأوانها بناء على معلومات غير مكتملة، لكننا نؤيد السلام".

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الهجمات على العاصمة طهران قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ حسب ما يتداول في وسائل الإعلام.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتضب أنه هاجم منصات صواريخ غرب إيران، إلا أن مسؤولاً أمنياً في الجيش، أكد أن هجمات واسعة نفذت ليل الاثنين الثلاثاء، شملت عشرات الأهداف.