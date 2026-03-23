روسيا: العملية البرية الأميركية في إيران تنذر بتفاقم الصراع

شفق نيوز- موسكو

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، يوم الاثنين، من أن أي عملية برية أميركية محتملة داخل إيران قد تؤدي إلى تفاقم خطير في الصراع بالمنطقة، في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وأعرب رودينكو في بيان، عن أمل بلاده "في أن تتحلى واشنطن بالحكمة الكافية وتجنب استهداف محطة محطة بوشهر للطاقة النووية، في ظل التحذيرات والإنذارات المتبادلة".

وشدد على "ضرورة وقف التصعيد حول إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرا أن "خفض التوتر سيسهم في عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، في ظل التوترات المتصاعدة".

كما أكدت روسيا "معارضتها لأي خطوة تهدف إلى إغلاق المضيق"، مشيرة إلى أن "الوضع في المنطقة يحتاج إلى مقاربة شاملة للتعامل مع الأزمة".

ورأى أن "أي عملية برية أميركية داخل إيران غير واقعية في الوقت الراهن"، محذرا من أن "تنفيذ مثل هذه الخطط قد يؤدي إلى مزيد من تفاقم الصراع في المنطقة".