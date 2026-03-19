روساتوم: محطة بوشهر الإيرانية تعمل بكامل طاقتها

شفق نيوز- موسكو

أفاد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، يوم الخميس، بأن محطة "بوشهر" النووية الإيرانية لا تزال تعمل، ويعتقد بأن الجانب الإيراني لا يعتزم إيقاف تشغيلها.

وقال ليخاتشوف: "يشغّل المحطة كوادر إيرانية؛ عدد قليل من زملائنا يشاركون في هذا العمل، لكن هذه مسؤولية المشغل الإيراني، تعمل المحطة حاليًا بكامل طاقتها، وتزوّد ​​جزءا كبيرا من كهرباء إيران، لا أعتقد أن لديهم أي نية لإيقافها، وإلا ستكون لذلك عواقب وخيمة على قطاع الطاقة".

وكان المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، قد أكد في وقت سابق، أن "روسيا تبذل كل ما في وسعها لضمان تشغيل الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران بشكل طبيعي، واستئناف بناء الوحدات الجديدة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.