روبيو يلمح إلى تغيير النظام الإيراني في حال استمرار التدهور الاقتصادي

شفق نيوز – متابعة

لمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء، إلى تغيير النظام الإيراني في حال استمر التدهور الاقتصادي فيها.

وقال روبيو، في تصريحات لصحيفة بوليتيكو، إنه "إذا استمر تدهور إيران اقتصاديا مع استمرار دعمها التنظيمات الإرهابية فقد يحدث تغيير في النظام".

وأضاف أن "الخطوة الجريئة التي اتخذها ترامب بقصف ايران لم تكن فعالة فحسب بل ساعدت على إنهاء النزاع"، مبينا ان "إيران باتت أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانت عليه قبل ضرب مواقعها النووية".

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد عودة المفاوضات مع طهران، وتوقع أن يتم التوصل لاتفاق شامل.