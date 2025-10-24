روبيو يكشف عن شروط إسرائيلية لدخول الأمن الدولية لغزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، يوم الجمعة، عن وجود شروط إسرائيلية قبيل دخول قوة الأمن الدولية في قطاع غزة.

وقال روبيو، من مركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات بإسرائيل، إن "هناك دولاً عدة اقترحت المشاركة قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها".

وأكد أن "واشنطن ستواصل التزاماتها بموجب اتفاق عزة وحققنا تقدماً كبيراً، ولن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة".

وأوضح روبيو: "لن تكون غزة مصدر تهديد لإسرائيل.. وفي حال خرقت حماس اتفاق غزة سنعتمد آليات أخرى لنزع سلاحها"، مؤكداً على ضرورة "التركيز الآن على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

من جهة أخرى، شدد روبيو على أن "تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية كان إحراجاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، معتقداً بأن ضم الضفة الغربية لن سيحدث.

وختم روبيو، حديثه قائلاً: "نريد سلاماً في المنطقة لا يهدد أمن إسرائيل.. وسنحاول إرساء فرص لتحقيق الازدهار والاستقرار في غزة".