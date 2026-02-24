روبيو يبلغ الكونغرس تطورات ملف إيران في جلسة مغلقة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيطلع قادة الكونغرس على ملف إيران في جلسة مغلقة تسبق خطاب "حالة الاتحاد" يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في ظل التوتر مع إيران والمفاوضات النووية، فيما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإلقاء خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، وهو الخطاب السادس له أمام المجلس التشريعي والثاني في ولايته الثانية.

ويُلقى خطاب "حالة الاتحاد" وسط تجاذبات سياسية داخلية عميقة وتحديات خارجية تواجه الولايات المتحدة الأميركية.

ووفق المواقع الأميركية، فأن موعد خطاب "حالة الاتحاد" محدد رسمياً يوم الثلاثاء 24 فبراير / شباط 2026، على أن يبدأ عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأميركية (ET)، ( الساعة 3:00 فجر الأربعاء بتوقيت بغداد).