روبيو: نريد نظاماً جديداً في إيران وعلى الشعب التحرك

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، فجر يوم الثلاثاءن على أنه بلاده تريد نظاما جديدا في إيران، فيما عبر عن أمله بأن يتمكن الشعب الإيراني من الإطاحة بالنظام.

وقال روبيو في كلمة له: نريد نظاما جديدا في إيران، وهدف العملية هو تدمير قدرات إيران الباليستية".

وأضاف "إيران وهي ضعيفة تمثل تهديدا.. فكيف ستكون لو تركناها؟، هذه العملية كان يجب أن تتم، وقد عملنا بشكل استباقي لنمنع إيران من الإضرار بنا".

وتابع "كل هذه التهديدات تأتي من إيران وهي لا تزال تحت العقوبات، فإيران تنتج شهريا أكثر من 100 صاروخ إضافة لآلاف المسيرات".

واستطرد أنه "نستهدف إنهاء التهديدات الإيرانية، ونأمل أن يتمكن الشعب الإيراني من الإطاحة بالنظام".

وأشار إلى انه "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الهجمات الإيرانية على المطارات والمواقع المدنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الهجمات الإيرانية".