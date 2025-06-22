روبيو: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران والعالم اليوم أكثر أماناً

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأحد، أن العالم بات اليوم أكثر أماناً واستقراراً مما كان عليه قبل 24 ساعة، في إشارة إلى الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية في إيران.

وقال روبيو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العمليات العسكرية الأميركية ليست حرباً على إيران"، محذراً في الوقت ذاته من أن "أي رد فعل إيراني سيكون أسوأ خطأ يمكن أن ترتكبه طهران على الإطلاق".

وأضاف الوزير الأميركي، أن "بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران"، مشيراً إلى أن "باب الحوار لا يزال مفتوحاً، وأن واشنطن مستعدة لخوض محادثات جادة".

وتابع روبيو، قائلاً: "عرضنا لا يزال قائماً، لكن إيران لن تتمكن من خداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مضيفاً أن "حل المشكلة النووية الإيرانية تكون بالتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن "الإيرانيين يعتقد أنهم لطفاء لكنهم ليسوا كذلك، وإذا هاجمنا أي من وكلاء إيران فلن نكتفي بمواجهتهم بل سنحاسب إيران أيضا".

وختم روبيو، حديثه بالقول إن "إيران خلف كل مشكلة في الشرق الأوسط".