روبيو: فنزويلا أصبحت منصة لنفوذ إيران وحزب الله

شفق نيوز- واشنطن

ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأربعاء، ن فنزويلا توفر موطئ قدم لإيران والحرس الثوري الإيراني وحتى حزب الله.

وقال روبيو في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأميركية، إن "نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يسمح بتهريب الكوكايين والمخدرات المنتجة بكولومبيا عبر أراضي فنزويلا إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن "النظام الفنزويلي مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها، وأن الرئيس الأميركي دونالد أصدر تفويضا بمهمة لمكافحة المخدرات في المنطقة".

وتابع روبيو لفوكس نيوز قائلا: "كون مادورو مستاء من التفويض الرئاسي ضد المخدرات يشير إلى أنها تهرب من فنزويلا"، زاعما أن "الرئيس الفنزويلي أبرم خمس صفقات مع أطراف مختلفة على مدار السنوات الماضية وقد خرقها جميعا".

يأتي ذلك، فيما قال تقرير نشرته قناة "سي إن إن" الأميركية إن "مغامرة ترمب في فنزويلا تخرج عن سيطرته".

وقالت القناة في تقرير لها إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجد نفسها في مواجهة معضلة متصاعدة في فنزويلا، حيث تتعرض مغامرة تغيير النظام لخطر التحول إلى مستنقع استراتيجي وسياسي وقانوني".