روبيو: إسرائيل تصرفت من جانب واحد ضد إيران ونحذر من استهداف قواتنا

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فجر الجمعة، أن إسرائيل نفذت هجومها على إيران بشكل منفرد، مشدداً على أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في هذه الضربات، وأن أولوية واشنطن حالياً هي حماية قواتها المنتشرة في المنطقة.

وقال روبيو في بيان: "الليلة، اتخذت إسرائيل إجراءً من جانب واحد ضد إيران. نحن لا نشارك في الضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية في المنطقة."

وأضاف: "أبلغتنا إسرائيل بأنهم يعتقدون أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن أنفسهم. من جهته، اتخذ الرئيس ترامب والإدارة جميع الخطوات اللازمة من أجل حماية قواتنا، والبقاء على اتصال وثيق مع شركائنا الإقليميين."

وفي رسالة تحذيرية واضحة إلى طهران، شدد روبيو قائلاً: "اسمحوا لي أن أكون واضحاً: يجب ألا تستهدف إيران مصالح الولايات المتحدة أو أفرادها."

ويأتي هذا التصريح في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية في إيران، في إطار عملية عسكرية أطلقت تل أبيب، وسط تصعيد متسارع بين الطرفين.