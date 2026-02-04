روبيو: جاهزون للاجتماع مع إيران ويجب أن تشمل المحادثات "الصواريخ الباليستية"

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأربعاء، أن واشنطن جاهزة للاجتماع مع إيران، مبينا أنه يجب أن تشمل المحادثات الصواريخ الباليستية.

وقال روبيو في تصريحات للصحفيين: "منفتحون على التواصل مع النظام الإيراني مباشرة والرئيس دونالد ترمب، مستعد للتواصل مع أي طرف ولا نرى ذلك تنازلا".

وتابع روبيو: نحن مستعدون للقاء الإيرانيين يوم الجمعة إذا أرادوا ذلك، مبينا بالقول: "اعتقدنا أننا اتفقنا على إجراء المحادثات بتركيا ورأيت أمس تقارير متناقضة من جانب إيران ونعمل على ذلك".

وأكمل روبيو: "نفضل عقد لقاء مع الإيرانيين ولكننا غير متأكدين من إمكانية التوصل لاتفاق معهم"، مشيرا إلى أنه "لدى الرئيس ترمب عدة خيارات للتعامل مع الأحداث في إيران".

ولفت روبيو إلى أنه "يجب أن تشمل المحادثات مع إيران مناقشة الصواريخ الباليستية كي تؤدي إلى شيء ذي مغزى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق أن المفاوضات مع إيران مستمرة وإنها ترغب في التوصل إلى اتفاق، في حين أشار مصدر دبلوماسي إيراني لموقع الجزيرة إلى أنه من المرجح أن تكون العاصمة العمانية مسقط هي مكان المحادثات المقبلة مع واشنطن.

وردا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، رفض ترمب الإفصاح عن مكان انعقاد اللقاء مع الإيرانيين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من اجتماع يجري في الوقت الحالي.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أنه لا يزال من المقرر أن يلتقي المبعوث ستيف ويتكوف مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع، وأن الرئيس ترمب ملتزم باتباع الدبلوماسية وهذا يتطلب تعاون الطرفين.

كما نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي بالمنطقة قوله إن الإيرانيين "يريدون تغيير الشكل، ويريدون تغيير النطاق".

وأضاف "يريدون فقط مناقشة الملف النووي مع الأمريكيين، بينما ترغب الولايات المتحدة في إدراج موضوعات أخرى مثل الصواريخ الباليستية وأنشطة وكلاء إيران ‍في المنطقة".

وقال مصدر دبلوماسي إيراني للجزيرة إنه من المرجح أن تكون العاصمة العمانية مسقط هي مكان المحادثات المقبلة مع واشنطن وليس إسطنبول.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن إيران تشكر دول المنطقة على جهودها لإيجاد حل للخلاف بين طهران وواشنطن والحد من التوتر.