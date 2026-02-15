روبيو: ترمب يفضل الدبلوماسية مع إيران وننتظر نتائج اجتماعات بشأنها

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، يوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب، يفضل الدبلوماسية مع إيران.

وقال روبيو في تصريحات صحفية: "لن أتحدث عن ضربات ضد إيران لأن الرئيس ترمب قال إنه يفضل الدبلوماسية".

وأضاف أن "جيرارد كوشنر ومبعوث الرئيس الأميركي ستيفن ويتكوف، يعتزمان عقد اجتماعات مهمة بشأن إيران وسننتظر نتائجها".

وتابع "وجودنا في الشرق الأوسط من أجل ضمان الموارد والقدرات اللازمة للتصدي لأي اعتداءات ضد قواتنا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر، أمس الأول الجمعة، عن تأييده لإمكانية حدوث تغيير في النظام الإيراني، وأعلن أن "قوة هائلة" ستكون قريبا في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.

يشار إلى أن هذا الاسبوع، ستعقد جولة مباحثات جديدة بين واشنطن وطهران، في سويسرا، وأيضا ستكون بوساطة سلطنة عمان.