روبيو: انقسام القيادة الإيرانية عقبة أمام التوصل لاتفاق

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الاثنين، أن انقسام القيادة الإيرانية، أصبح عقبة أمام واشنطن في التوصل لاتفاق معهم، مشدداً على رفضه لوضع رسوم إيرانية على مضيق هرمز.

وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه "لا يمكن السماح لإيران أن تقرر من يعبر ومن لا يعبر مضيق هرمز، ولا يمكن قبول محاولات إيران السيطرة على المضيق".

ولفت إلى أن "فرض إيران رسوما لعبور مضيق هرمز غير مقبول"، مشدداً على أنه "لا يمكن التطبيع مع الطريقة التي تتعامل بها ‎إيران مع مضيق هرمز ولا يمكننا التسامح معها".

وكان ترمب قد قال، مساء أمس الأحد، إن "إيران يمكنها الاتصال إذا أرادت التفاوض على إنهاء الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل عليها"، مؤكداً أن "طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، فيما اشترطت إيران إزالة "العقبات أمام أي اتفاق، بما في ذلك رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية".

في حين كشفت بيانات ملاحية نقلتها صحيفة "التايمز"، أمس الأحد، عن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بقاء أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة عالقة في المنطقة، وسط إجراءات عبور مشددة تفرضها إيران على السفن المسموح لها بالمرور.