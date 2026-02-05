روبيو: الحوار مع إيران ليس تنازلاً والصواريخ على طاولة التفاوض

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، أن الاجتماعات مع إيران لا تمثل تنازلاً من جانب واشنطن، مشيراً إلى استعداد بلاده للتعامل مع طهران رغم الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال روبيو، في تصريحات له اليوم، إن الولايات المتحدة لا تعتبر عقد الاجتماعات مع إيران تنازلاً، مضيفاً أن بلاده مستعدة في نهاية المطاف للتعامل مع طهران، لكنه أشار إلى أنه غير متأكد من إمكانية التوصل إلى اتفاق معها، مؤكداً أن واشنطن ستحاول اختبار فرص ذلك.

وأضاف أن النظام الإيراني لا يمثل الشعب الإيراني ولا ثقافته المتجذرة في تاريخ عريق، متهماً طهران بإنفاق موارد بلد غني لتمويل الإرهاب ودعم جماعات في أنحاء العالم لتصدير ما وصفه بثورتها.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة جاهزة لعقد اجتماعات مع إيران إذا أبدت الأخيرة رغبتها في ذلك، مؤكداً أن أي محادثات معها يجب أن تتناول برنامج الصواريخ البالستية.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" بأن خطط عقد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط يوم غدٍ الجمعة عادت إلى مسارها بعد ضغوط مارسها قادة عرب ومسلمون طلبوا من واشنطن عدم إلغاء الاجتماع.

وأكد مسؤولون أميركيون أن إدارة ترمب وافقت على عقد اللقاء استجابة لرسائل من تسع دول في المنطقة دعت إلى استمرار المفاوضات.

في السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تصريحات له أمس الأربعاء، إن المرشد الأعلى في إيران يجب أن يكون "قلقاً جداً"، مؤكداً أن طهران تجري مفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي.

وذكر ترمب أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب المتظاهرين في إيران، مضيفاً أن البلاد تمر بحالة فوضى بسبب تدخل واشنطن، على حد وصفه.

وأكد ترمب أن بلاده قضت على البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أنه لولا ذلك لما تحقق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الدول العربية لم تكن قادرة على مواجهة إيران في السابق، موضحاً أنها كانت تخشى طهران بشكل كبير، لكنه أكد أن هذه الدول لم تعد تخاف من إيران حالياً.