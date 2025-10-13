رمياً بالرصاص.. إعدام 8 "عملاء" في غزة

شفق نيوز- غزة

أعلنت القوى الأمنية في قطاع غزة، يوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد ممن وصفتهم بـ"العملاء والخارجين عن القانون" في مدينة غزة.

وبثت منصات إعلامية فلسطينية مقطع فيديو يظهر قوى الأمن تنفذ عملية الإعدام رميا بالرصاص بحق 8 متهمين.

وفي السياق، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مساء أمس الأحد، أن الأجهزة الأمنية تحاصر وتشتبك مع جماعة داخل مدينة غزة قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.

وأعلنت الوزارة أمس الأحد، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.

وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

ولاحقا، أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة سيطرت بالكامل على الجماعات المسلحة في مدينة غزة، وتجري عمليات تمشيط شاملة في مناطق تواجدها.

وأفادت المصادر بمقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات مع جماعات في غزة. كما ألقت قوة أمنية فلسطينية القبض على عدد من الخارجين عن القانون بعد اشتباك مسلح في مواصي خان يونس جنوب القطاع، وبلغ عدد المعتقلين من عناصر هذه الجماعة نحو 60 عنصرا، تم نقلهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.