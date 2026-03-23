أرقام إيطالية ترصد تراجع فعالية الدفاعات الإسرائيلية أمام الصواريخ الإيرانية

شفق نيوز- روما

أفادت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، يوم الاثنين، بأن الأرقام المسجلة حتى الآن تُظهر تراجع فعالية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، في مواجهة الهجمات واسعة النطاق التي تشنها إيران.

وذكر مراسل الصحيفة العسكري "جيانلوكا دي فيو"، إن "الحرس الثوري الإيراني استخدم مؤخراً أحدث وأقوى أسلحته، ولا تزال ذخائره العنقودية تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وتقلل تل أبيب من استخدام أنظمة Arrow 3 تدريجيا، فهي الأنظمة الوحيدة القادرة على منع وابل الذخائر العنقودية، ولكن مخزون هذه الأنظمة محدود للغاية".

وأضاف: "تم استخدام 80 صاروخا لصد الضربة الإيرانية الجوابية الأولى، مع استخدام حوالي 50 صاروخا خلال نزاع حزيران/ يونيو 2025".

وأشار دي فيو إلى أن "الإنتاج بطيء، ويستغرق تعويضها ثلاث سنوات".

وأكد أنه "مع نقص صواريخ Arrow 3، يعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد على منظومة الدفاع الجوي (مقلاع داود)، لكن هذا النظام يدمر المقذوفات القادمة في نهاية مسارها، وهو ما يكون متأخرا في كثير من الأحيان لمنع إطلاق الذخائر العنقودية".

وحول وضع القوات الأميركية، أفاد المراسل الإيطالي بأن "المخاوف داخل البنتاغون تتزايد من فقدان القدرة على الدفاع الصاروخي، وتقلق هذه المخاوف دول الخليج، وقد نشرت الولايات المتحدة بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد) وصواريخ (ستاندرد إس إم-3) الاعتراضية المثبتة على السفن، بالإضافة إلى عدة بطاريات من طراز (باتريوت باك-3)".

وتابع: "في الساعات الـ36 الأولى وحدها، أطلقت هذه القوات عددا هائلا من الصواريخ: 80 صاروخا من طراز (ثاد)، و150 صاروخا آخر في يونيو، أي ثلث إجمالي الصواريخ المتاحة، وإنتاج هذه الصواريخ لا يتجاوز 40 صاروخا سنويا، ولن يتم تعويضها حتى عام 2030".