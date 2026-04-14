أرقام أولية صادمة .. 270 مليار دولار خسائر أولية للحرب في إيران

شفق نيوز- طهران

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء، أن تقديرات الخسائر الأولية جراء الحرب بلغت نحو 270 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الرقم لا يزال غير نهائي، في ظل استمرار عمليات التقييم.

وأوضحت مهاجراني أن "تعويض هذه الخسائر يعد أحد الملفات الرئيسية التي يتابعها الفريق الإيراني خلال المحادثات الجارية في إسلام آباد".

فيما أكدت مهاجراني، أن "محطة بوشهر للطاقة النووية تواصل عملها بشكل طبيعي"، مشيرة إلى "عدم وجود أي مخاوف صحية على السكان".

وأضافت أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتخذت جميع تدابير السلامة اللازمة، وطبقت البروتوكولات الضرورية لحماية المنشآت النووية".

ودخل، أمس الاثنين، الحصار الأميركي على مضيق هرمز حيز التنفيذ، فيما أكد رئيس العمليات في البحرية الأميركية الأدميرال جيمس كيلبي، أن قائد القيادة المركزية الأميركية لا يزال يبلور القرار الخاص بـ"الحصار".

وأعلن الجيش الأميركي، أنه سيبدأ بفرض حصار على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع السماح بمرور السفن التي لا تتوقف في إيران، في خطوة تهدف إلى خنق صادرات طهران النفطية.

في المقابل، رفضت إيران هذه الخطوة بشدة، حيث أكد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، أن بلاده "لن تسمح" بفرض الحصار، مشيراً إلى امتلاكها "قدرات كبيرة غير مستغلة" لمواجهته.

كما حذر الحرس الثوري من أن "أي اقتراب عسكري من المضيق سيعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر في واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم".