رفع جزئي للقيود المفروضة على الإنترنت والاتصالات الدولية في إيران

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الخميس، عن رفع جزئي للقيود المفروضة على الاتصالات الدولية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إجراء مكالمات من خارج البلاد إلى خطوط الهاتف الثابت داخل إيران، وذلك بعد فترة من الانقطاع.

وبحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، ما تزال خدمة الاتصال بالهواتف المحمولة من خارج البلاد غير متاحة حتى الآن، فيما يُتوقع استئنافها لاحقاً.

وفي سياق متصل، أشار مستخدمون إلى عودة إمكانية الوصول إلى بعض الخدمات الإلكترونية، من بينها محرك البحث "غوغل" وخدمة البريد الإلكتروني "جيميل"، بعد فترة من التقييد.

وتحدثت تقارير محلية، عن تمكّن بعض المستخدمين من الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصة "ديب سيك"، في مؤشر على تخفيف تدريجي للقيود الرقمية.

وكانت إيران قد فرضت قيوداً واسعة على الإنترنت والاتصالات الدولية منذ اندلاع المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة في الـ28 من شهر شباط/شباط الماضي، شملت قطع خدمات الإنترنت وحظر الاتصالات الهاتفية الدولية.